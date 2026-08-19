Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni, modern bir spor merkezini daha tamamlayarak kente kazandırdı. Etimesgut Bağlıca'da yapımı tamamlanan Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi; yüzme havuzu, basketbol ile voleybol sahasının yanı sıra fitness stüdyolarıyla her yaştan Başkentliye hizmet vermeye başladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin spora ve sosyal yaşama erişimini artıran yatırımlarına devam ediyor.

Etimesgut Bağlıca'da yapımı tamamlanan 'Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi' kapılarını Başkentlilere açtı. Yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, modern alanlarıyla farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metropol İmar AŞ işbirliğiyle hazırlanan tesis bünyesinde 284 seyirci kapasiteli basketbol sahası ile yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor.

Ayrıca, yeni nesil spor ekipmanlarıyla 600 metrekarelik fitness alanın bulunduğu tesiste; reformer ve mat pilates ile yoga ve zumba gibi grup derslerinin de gerçekleştirildiği stüdyo alanları da sporseverlerin kullanımına sunuluyor.

TASARRUF VE ÇEVRE ODAKLI

Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi adıyla kapılarını açan tesis ile ilgili bilgi veren Metropol İmar AŞ İşletmeler Müdürü Olcay Güler, 'Spor alanlarımız, soyunma alanlarımız, şifreli kapı kilitlerimiz, duşlarımız ve temizliğimizle ön planda olduğumuz bir tesisimizi vatandaşlarımıza kazandırdık. Alanında uzman hocalarımız, cankurtaranlarımız sürekli sahada, sürekli vatandaşlarımızın takibinde: Soru sormalarına gerek kalmadan kendilerine birebir ilgi gösterecek şekilde güler yüzlülükle kaliteli hizmet anlayışı ile bu hizmetleri sağlıyoruz' dedi.

Spor alanlarının yanı sıra çevre dostu uygulamalarıyla da öne çıkan tesiste, tasarruf ön planda tutuldu. Gri su hattı ile suyun verimli kullanılmasını hedeflediklerini, güneş enerji sistemi sayesinde de enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlanmasını amaçladıklarını belirten Güler, 'Tesisimiz çevreci bir tesis olup havuzumuzun atık suyunu gri su depolaması yaparak bunu tekrar kullanıma kazanabiliyoruz. Bunun yanı sıra elektrik enerjisini çatımızda bulunan güneş panelleri ile sağlayarak da toplamda 9000 metrekarelik bir alanının bu şekilde enerjisini de düşük bir sistemle karşılayabiliyoruz' diye konuştu.

BÖLGENİN EN KAPSAMLI SPOR KOMPLEKSİ

Cumhuriyet Yüzme Havuzu ce Spor Kompleksi'nin bölgede bulunan en kapsamlı spor tesislerinden biri olduğunu belirten Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Tesis Müdürü Faik Can Atay, şöyle konuştu:

'Tesisimiz toplamda 9 bin metrekare kapalı alanı olan ve 5 bin metrekare kullanım alanı olmak üzere bölgenin en kapsamlı spor tesislerinden biri: 284 seyirci kapasiteli basket ve voleybol sahalarımız, yarı olimpik havuzumuz, geniş ve donanımlı fitness salonumuzla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Kadın üyelerimize haftanın 7 günü reformer pilates, mat pilates, yoga ve zumba grup dersleri de hizmet verilmeye başlandı.'