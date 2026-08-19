Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mesudiye ilçesine bağlı Güvenli ve Dayılı mahallelerinde beton yol çalışması gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Mesudiye'nin engebeli arazi yapısı nedeniyle ulaşımda zaman zaman zorluk yaşanan güzergâhlarda çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle tehlikeli virajların bulunduğu yol kesimlerini beton yol konforuna kavuşturdu.

Yapılan çalışma ile yolların dayanıklılığı artırılırken, sürücülerin ve mahalle sakinlerinin daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesine imkân sağlandı. Beton yol uygulaması, bölgedeki ulaşım konforunu artırırken yağışlı hava koşullarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının da önüne geçilmesine katkı sunacak.

MUHTARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Güvenli Mahallesi Muhtarı Hasan Karabulut, mahallede gerçekleştirilen çalışmanın vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun 19 ilçesinde sürdürdüğü yol yatırımlarıyla kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye, güvenli ve konforlu ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor.