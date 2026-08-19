Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Mehmet Fındıkkaya'nın bağışlayacağı eserlerle 'Hacı Aysel ve Şerif Fındıkkaya' adına bir müze kuruyor. Kütüphane ve seminer salonunun da olacağı merkez, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktaracak.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel hafızasına güç katacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Farklı dönemlere ait kültürel ve manevi değeri yüksek objelerin yanı sıra Bursa'nın geçmişini yansıtan eserlerin yer alacağı müze için ilk adım atıldı. Kültürel ve manevi değeri yüksek çok sayıda objenin yanı sıra, kentin geçmişine ışık tutan tarihi eserlerin yer alacağı müze için çalışma başlatıldı. Yıldırım Belediyesi tarafından kente kazandırılacak müze için planlama ve ön hazırlık süreci hızla devam ediyor. Proje tamamlandığında, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuran ve Bursa'nın tarihi mirasını gelecek nesillere aktaran önemli bir kültür merkezi olacak.

MÜZE İÇİN İLK ADIM

Bağışçı Mehmet Fındıkkaya tarafından Yıldırım Belediyesi'ne bağışlanacak etnografik eserler, kurulacak müzenin en değerli parçalarını oluşturacak. Yeni bağışlarla birlikte daha da zenginleştirilmesi planlanan müze; araştırmacılar, öğrenciler ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak. Kütüphane ve seminer salonunun da yer alacağı müze için ilk adım atıldı. Yeşil-Emirsultan hattında planlanan kültür projesi kapsamında hayata geçirilecek müzede sergilenecek eserlerin bağış sürecine ilişkin ön protokol imzalandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentin tarihi ve kültürel hafızasına değer katacak anlamlı çalışmanın ilk adımını attıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, 'Mehmet Fındıkkaya ile birlikte kentimizin kültür hayatına kalıcı eser kazandırmak amacıyla bir müze projemiz var. 'Hacı Aysel ve Şerif Fındıkkaya' adına yapılması planlanan bu müzeyle birlikte Yıldırım'da kültürel mirasımızı yaşatacak önemli bir merkez oluşturacağız. Mehmet Fındıkkaya'nın bağışlayacağı eserleri bu müzemizde sergileyerek ilçemizin kültür hayatına kalıcı ve nitelikli değer kazandırmış olacağız' dedi.

BURSA'YA DEĞER KATACAK

Müzede birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağını belirten Başkan Yılmaz, 'Müzemizde; Emir Sultan'a ait olduğu düşünülen 5 asırlık yüzük, tarihi Türk bayrakları ve sancakları, Milli Mücadele dönemine ait silahlar, Bursa valileri tarafından kullanılan eşyalar, Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait çok önemli eserler sergilenecek. İnşallah bunları en kısa zamanda toparlayarak güzel bir şekilde müze oluşturmak istiyoruz. Kütüphane ve konferans salonunun da yer alacağı müzeyle birlikte Bursa'ya önemli bir değer kazandırmış olacağız. Kültürümüze, tarihimize ve kentimize gösterdiği duyarlılıktan dolayı Mehmet Fındıkkaya'ya teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmanın Yıldırım'a, Bursa'ya ve kültür dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN OKTAY YILMAZ'A TEŞEKKÜR

'Burası nitelikli, ciddi ve büyük bir müze olacak' diyen bağışcı Mehmet Fındıkkaya ise desteklerinden dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Mehmet Fındıkkaya, imza töreninin ardından müzede sergilenmesi için Yıldırım Belediyesi'ne bağışlayacağı eserlerle ilgili Başkan Oktay Yılmaz'a bilgi verdi.