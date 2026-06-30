Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının ilk gününden bu yana birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek adına vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının ilk gününden bu yana birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek adına vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 17 ilçede 28 farklı noktada planlanan aşure dağıtımları, Orhaneli ve İnegöl'de de gerçekleştirildi.

Çarşı Meydanı'nda Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın katılımıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İnegöl Akhisar Meydanı'ndaki aşure ikramına, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Akif Kılıç katıldı.

İkramlar 15 Temmuz 2026'ya kadar, Harmancık Merkez Camii Meydanı, Gürsu Pazar Alanı, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO İskelesi yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile devam edecek.