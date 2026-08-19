Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi' kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Mevlevi Dergahı'nı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediyesi ile birlikte yürütülen 'Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi' kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak 'Mevlevi Dergahı'nın inşaatında incelemelerde bulundu. 7

Başkan Altay, 'Mevlana Arkası Dönüşümüyle Karatay Belediyemizle birlikte gelen ziyaretçilerimizi ağırlayabileceğimiz müze alanları, restoran alanları, kafeteryalar, alışveriş alanları ve Mevlevi Dergahı gibi simge yapılarıyla birlikte büyük bir dönüşümü Türkiye'ye örnek bir şekilde yürütüyoruz. Binamız hem estetik olarak hem fonksiyon olarak Konya'ya yakışır bir bina olacak. İnşallah 2027'nin ilk yarısında tamamlayarak bu bölgedeki kentsel dönüşümün en önemli aşamalarından birisini tamamlamayı planlıyoruz' dedi.

Darülmülk Projesi kapsamında Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Altay, Karatay Belediyesi ile birlikte yürütülen projenin bazı etaplarının tamamlandığını bazılarında da inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Başkan Altay, proje kapsamında Arasta Çarşısı'nın tamamlandığını anımsatarak, 'Tarihi yapıların yapımını, rekonstrüksiyonunu Karatay Belediyemiz yapıyor ve bu alanın en önemli yapılarından birisi olan Mevlevi Dergahı ile ilgili süreci de Büyükşehir Belediyesi olarak biz yürütüyoruz. Şu anda yüzde 50 aşamaya geldik. Binamız hem estetik olarak hem fonksiyon olarak Konya'ya yakışır bir bina olacak. İnşallah 2027'nin ilk yarısında tamamlayarak bu bölgedeki kentsel dönüşümün en önemli aşamalarından birisini tamamlamayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMÜ TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ'

Alanda birden fazla başlıkta çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Altay, 'Devamında Konya Müzesi, Darüzziyafe ve diğer binaların yapımıyla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz. Türbeönü Çarşıları ile Konya'mıza çok önemli bir kazanım elde etmiştik. Şimdi Mevlana Arkası Dönüşümüyle de inşallah Karatay Belediyemizle birlikte gelen ziyaretçilerimizi ağırlayabileceğimiz müze alanları, restoran alanları, kafeteryalar, alışveriş alanları ve Mevlevi Dergahı gibi simge yapılarıyla birlikte büyük bir dönüşümü Türkiye'ye örnek bir şekilde yürütüyoruz' dedi.

'KONYA'YI ESKİSİ GİBİ ÇOK ANLAMLI BİR HALE GETİRİYORUZ'

Başkan Altay, şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yeniden ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, 'Darülmülk Projesi kapsamında pazılın parçalarını tek tek yerine yerleştiriyor ve Konya'yı eskisi gibi çok anlamlı bir hale getiriyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz de Konya'nın bu güzelliklerinden faydalanacak. Hazreti Mevlana Türbesi'nin etrafındaki bütün alanlarda düzenleme çalışmaları yaparak şehrimize gelen misafirlerimizi Konya'ya ve Hazreti Mevlana'ya yakışır bir şekilde ağırlamak istiyoruz' diye konuştu.

GELENEKSEL MİMARİNİN EN ZARİF ÖRNEKLERİ İŞLENİYOR

Toplam 3 bin 158 metrekare inşaat alanına sahip olacak Mevlevi Dergâhı, 5 bin 950 metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle Konya'nın tarihi siluetine uyum sağlayacak şekilde planlandı.

Projede mukarnas işlemeli havuzlar, kündekârî kapılar, revzen uygulamaları, ahşap kemerler, işlemeli tavanlar ve lokmalı demir parmaklıklar gibi klasik Türk-İslam sanatının seçkin örnekleri yer alacak.

Geniş yeşil alanlar, süs havuzları, su yolları ve bahçe köşküyle birlikte tasarlanan Mevlevi Dergâhı, tamamlandığında Mevlana Türbesi çevresindeki tarihi atmosferi tamamlayan önemli bir yaşam ve ziyaret alanı olarak Konya'ya hizmet verecek.