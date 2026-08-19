Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerin festival alanına güvenli, hızlı ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz deniz ulaşımı, ring servisleri ve otopark hizmetlerini kapsayan kapsamlı bir ulaşım organizasyonu gerçekleştirecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında vatandaşların etkinlik alanına güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla kapsamlı ulaşım planlaması gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda ziyaretçiler, alana deniz ve karayolu ulaşım alternatifleriyle ulaştırılacak.

FESTİVALE DENİZ YOLUYLA KONFORLU ULAŞIM

TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçileri, İzmit Körfezi'ni deniz yoluyla geçerek festival alanına ücretsiz ulaşabilecek. Gün boyunca gerçekleştirilecek ücretsiz gemi seferleriyle İzmit 1 Mart Vapur İskelesi-Gölcük İskelesi, Tütünçiftlik İskelesi-Değirmendere İskelesi ve Derince İskelesi-Kavaklı İskelesi güzergâhlarında ulaşım sağlanacak. Sefer güzergâhları ve saat bilgilerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sayfasından ulaşılabilecek.

SEFERLER GÜN BOYU GERÇEKLEŞECEK

Seferler, İzmit İskelesi'nden saat 07.15 itibarıyla başlayacak ve gün boyunca 30 dakikalık aralıklarla karşılıklı olarak sürdürülecek. Ziyaretçilerin dönüşleri için ise Gölcük'ten son sefer saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Böylece gün boyunca kesintisiz ve ücretsiz deniz ulaşımı imkânı sunulacak.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ VE OTOPARK ALANLARI

Özel araçlarıyla festivale gelecek ziyaretçiler için de farklı bölgelerde otopark alanları belirlendi. Ziyaretçiler araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Roma Mezarı/Konca Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahil, İzmit NCity, Yeniköy 2. otopark noktalarına bırakarak ücretsiz ring seferleri ile festival alanına ulaşabilecek.