RUMELİSİAD KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi için KKTC’ye giden Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kardeş kent Gazimağusa Belediyesi’ni de ziyaret ederek, iki kent arasındaki iş birliğini güçlendirme mesajı verdi. Bursa heyeti, Gazimağusa ziyaretinde, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nde hayatını kaybeden sporcuların anma törenine de katıldı.BURSA (İGFA) - RUMELİSİAD’ın KKTC’de düzenlediği Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’ne Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, KKTC ziyaretinde kardeş kent Gazimağusa Belediyesi’ni de ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke’nin de yer aldığı heyet, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile bir araya geldi. Ziyarette, iki kardeş kent arasındaki mevcut ilişkilerin daha da ileriye taşınması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de misafirperverliği için Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a teşekkür ederek, kendilerini Nilüfer’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve beraberindeki heyet, Gazimağusa ziyaretleri kapsamında ayrıca, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nde hayatını kaybeden voleybolcu gençlerin anıt mezarlarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı.

ZİRVEDE İŞ BİRLİKLERİ KONUŞULDU

Başkan Şadi Özdemir, RUMELİSİAD KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi’ne de katıldı. Türkiye ve KKTC’den önemli isimli katıldığı toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir şunları söyledi: “Zirvede KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve alanında uzman isimlerle bir araya geldik. KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler, Bursalı iş insanları için yatırım fırsatları ve iş birliklerimizi nasıl güçlendireceğimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk.”