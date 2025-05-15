Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 5. Çevre Festivali’nde stant açan Nilüfer Belediyesi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında öğrencileri bilgilendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Çevre Topluluğu, üniversitenin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında “5. Çevre Festivali”ni düzenledi.

BUÜ Görükle Kampüsü Mediko Binası önünde kurulan stant alanında öğrenci toplulukları çevre dostu yaşam tarzını teşvik etmek için farklı atölye ve uygulamalar düzenledi. Nilüfer Belediyesi de bu alanda açtığı stantta çevre bilinci, yenilenebilir enerji, tasarruf ve geri dönüşüm konularında gençleri bilgilendirdi.

Stantta öğrencilere su tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla su tasarruf aparatı dağıtıldı. Ayrıca geri dönüşüm bilincini artırmak, atık pil kutuları ve bitkisel atık yağ toplama hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nilüfer Belediyesi standını ziyaret eden öğrencilere ve vatandaşlara fide ve organik atıklardan hazırlanarak doğaya geri kazandırılan kompostlar hediye edildi. Nilüfer Belediyesi’nin çevresel farkındalık faaliyetleri öğrenci ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş de alanda kurulu stantları tek tek gezerek, çevre bilincinin önemine vurgu yaptı.