Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 24 mahallede düzenlenen yaz etkinliklerinin Doğanköy durağında vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'da çocukların atölye çalışmalarına katılarak neşelerine ortak olan Başkan Şadi Özdemir, kadınların ve ileri yaştaki vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Nilüfer Belediyesi’nin Temmuz ayından itibaren ilçenin 24 mahallesinde düzenlediği “Çocuk Akademisi Yaz Atölyesi”, “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” ve “Kadınların Derdi Ne?” etkinlikleri Doğanköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarına hitap eden programlara katılan Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Başkan Şadi Özdemir’e ziyaretinde Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan ve Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül eşlik etti.

Başkan Şadi Özdemir, ilk olarak yaşlı vatandaşlar için düzenlenen “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” standını ziyaret etti. İşitme testi, tansiyon ve şeker ölçümü ile vücut kitle indeksi ölçümü gibi sağlık taramalarının yapıldığı ve doktor bilgilendirmelerinin gerçekleştirildiği stantta vatandaşlarla bizzat ilgilenen Başkan Şadi Özdemir, kendisi de sağlık taramalarına katıldı.

Ardından “Çocuk Akademisi Yaz Atölyesi” standına geçen Başkan Şadi Özdemir, çanta baskı, maske yapımı ve İngilizce atölyelerindeki çocuklarla bir araya geldi. Atölyeleri ve oyun alanlarını gezerek çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Şadi Özdemir, onların yaratıcı çalışmalarını inceledi ve neşelerine ortak oldu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveyn-çocuk ilişkisi konularında sohbet ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı “Kadınların Derdi Ne?” programına da katılan Başkan Şadi Özdemir, kadınların görüş ve önerilerini dinledi.

Nilüfer Belediyesi olarak kadınlara, çocuklara ve yaşlılara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Yaz boyunca, özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle, çocuklarımızdan yaşlılarımıza, kadınlardan tüm ailelere kadar her kesimin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir Nilüfer oluşturmak istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

26 Ağustos Salı günü Unçukuru Mahallesi’nde ve 27 Ağustos Çarşamba günü Görükle Mahallesi’nde devam edecek olan etkinlikler, 29 Ağustos Cuma günü Fadıllı Mahallesi’ndeki programla son bulacak.