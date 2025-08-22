Ege ve Akdeniz bölgesinde, tatil tesisleri çeşitli hizmetler sunarak rekabeti artırıyor. Misafir ilişkileri departmanları, konuk memnuniyetini sağlamak için önem kazanıyor. Selectum Hotels, bu departmanı hizmet kalitesinin merkezi olarak konumlandırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ege ve Akdeniz bölgesinde tesisler, yaz ayları geldiğinde sahip oldukları birçok hizmeti ön plana çıkararak otellerini tanıtmaya başlıyor.

Bazı tesisler, misafirlere özel segmentasyonlarla kişinin ilgi-alışkanlıklarına özel konseptler geliştiriyor, bazıları hali hazırda verilen hizmetleri 24 saate yayma veya mevcut hizmeti daha fazla çeşitlendirme gibi klasik yollara başvurabiliyor. Tatil yapılabilecek tesislerin fazlalığı, rekabetin artmasına sebep olurken, hizmetiyle diğer tesislerin arasından sıyrılabilmek ve misafirleri daha fazla memnun edebilmek, ekstra çaba harcanmasını gerektiriyor.

İSTATİSTİKLERDE, MİSAFİR İLİŞKİLERİ TATİLSEVERLERİN EN ÇOK GÖRÜŞTÜĞÜ BİRİM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Otel yönetimlerinin son yıllarda en çok önem verdiği departmanların başında Misafir İlişkileri geliyor, hatta geçmiş yıllarda bir misafir temsilcisi tüm oteli temsil ederken artık bu bölüm birden çok kişinin görev aldığı bir departman haline geldi. Misafir hizmetleri departmanı çalışmalarının bir çıktısı olarak; sezon sonu misafir değerlendirmeleri masaya yatırılıyor. Misafirlerden gelen talepler bazında istatistikler göz önünde tutulup, gelecek dönemler için otelin yatırımlarına yön verilmesi ve geliştirilmesi gereken hizmet kalemlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Selectum Hotels&Resorts de kurulduğu yıldan bugüne misafir ilişkileri departmanını, profesyonel otelcilik anlayışının ve hizmet kalitesinin vazgeçilmez unsuru olarak niteleyip, otelcilik hizmetinin tam kalbine yerleştiriyor.

Bu kapsamda her tesiste bir misafir ilişkileri departmanı ve birden çok misafir temsilcisi ile misafirlerin tatilden daha fazla keyif alabilmesi, anlık müdahaleler ile beklentilerin üzerinde bir tatil yaşatmayı hedefliyor.

SELECT TOUCH İLE TESİSİN HER BÖLGESİNDE ANINDA MİSAFİRİN YANINDA OLUNABİLİYOR

Selectum Hotels&Resorts’un bir tatil-hizmet ürünü olan Select Touch uygulaması, misafirlere beklentilerinin üzerinde bir tatil yaşatabilmek adına, Selectum grubunun tüm tesislerinde kullanılıyor. Select Touch, WhatsApp üzerinden arka planda çalışan bir yarı otomasyonlu, dijital asistan servisi olarak öne çıkıyor. Misafirin otele giriş yapacağı gün, öncelikle atılan sizi otelimizde heyecanla bekliyoruz mesajının ardından, Check In prosedürleri ve otelle ilgili bilgi mesajı misafire ulaştırılıyor.

Misafir tesise giriş yaptıktan itibaren, otelde konaklayacağı zaman diliminde her gün saat 08:00 - 00:00 erişilebilen bir dijital asistan olarak, tatil boyunca her türlü talep ve soru için misafirin yanında oluyor. İster plajda güneşlenirken, ister odada bir ihtiyaç olsun, tesisin neresinde veya neye ihtiyaç olursa Select Touch isimli dijital asistan servisi ile müşteri hizmetlerine anında ulaşıp, talebini belirtebiliyor. Bu talep bazen SPA randevusu oluşturma, A la carte restoranda rezervasyon yaptırma, bazen otoparktan aracının vale tarafından alınıp kapıya getirilmesi veya tesis etkinliklerini öğrenmek üzere gelen talepler olabiliyor.

SADECE OTOMASYON DEĞİL, KİŞİYE ÖZEL DİJİTAL BİR ASİSTAN OLARAK HİZMET VERİYOR

Otelin yeme-içme, o günkü aktiviteler-şov programları, hizmetlerin kullanım saatleri gibi tüm imkanları otomasyon şeklinde sistemden misafir anında bilgi alabiliyor, misafirin yöneltebileceği kişiye özel spesifik tüm sorular ve misafirin diğer ihtiyaçları içinse arka planda müşteri hizmetleri temsilcisi ile anlık manuel yazışmalar yapılıyor, istekler en kısa zaman diliminde gerçekleştiriliyor. Sadece bir yapay zeka tarafındanyönetilen, standart klişe cevaplarla ilerleyen bir sistem olmadığından, misafire esnek çözümler, kişiye özel dokunuşlarla misafir memnuniyetini üst seviyeye çıkarma imkanı sağlanıyor.

Bu yenilikçi hizmet ile Selectum Hotels&Resorts tüm otellerinde, misafirlerinin her anını daha keyifli, daha ulaşabilir bir hizmet anlayışı ve tatilini sorunsuz geçirmelerini hedefliyor. Böylece misafirlere daha fazla özgürlük, tatilde güven duygusu ve ekstra konfor sağlanmış oluyor.