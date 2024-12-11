Bursa Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği Toprak Ana Günü etkinliğinde, sağlıklı ve erişilebilir gıdanın önemi vurgulanırken, gıda krizine karşı kolektif dayanışma çağrısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Her yıl hızlı ve sağlıksız tüketime karşı geleneksel, sağlıklı, temiz gıda, tohum ve yerel tatların önemini hatırlatmak amacıyla kutlanan Toprak Ana Günü, bu yıl da Nilüfer’de üreticilerle tüketicileri bir araya getirdi.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğinde Pancar Deposu’nda düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Şirin Biçer ve Zerrin Güleş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, mahalle muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuklara, Nilüfer Kent Bostanları ürünü olan “Bostan Tarhanası” ikram edildi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, açılış konuşmasında toprağın yaşam için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirtti. Aydın, Slow Food hareketinin yalnızca Fast Food anlayışına bir tepki olmadığını, aynı zamanda gıda üretim ve tüketim süreçlerini yeniden düşünmeyi önerdiğini dile getirdi. Aydın, “Yaşanan sorunların çözümü için alternatif dayanışma modelleri geliştirmek zorundayız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de konuşmasında iklim krizi ve buna bağlı olarak yaşanması beklenen gıda krizine dikkat çekti. Okan Şahin, “Sağlıklı gıdayı herkes için erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı toprakla ve tarımsal üretimle buluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de “Toprak Ana” kavramının Anadolu kültüründeki derin anlamına işaret etti.

Pandemi döneminde insanların doğayla bağlarını yeniden keşfetmeye başladığını hatırlatan Özgür Şahin, “Şehir yaşamı bizi doğadan uzaklaştırıyor. Çocuklarımıza kırsal yaşamı ve doğanın önemini anlatmalıyız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen söyleşide, Nilüfer Meclisi Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Semiha Öztan “Toprak Ana Günü ve Önemi”, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bülent Aşık “Toprağın Önemi”, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, “Tarladan Sofraya, Güvenli Gıda”, Gönüllü Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Şipka ise “Bursa Gıda Bankası Modeli” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Toprak Ana Günü, Nilüfer’de dayanışma, bilinçlendirme ve sağlıklı gıda üretimi konularında önemli mesajlarla sona erdi.