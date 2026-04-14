BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileriyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Hizmet Binası'nda buluştu.

Toplantıya Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) ile Beşevler Sanayi Sitesi yöneticileri katıldı. Başkan Şadi Özdemir'e Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Sinan Sarıbal, Emre Karagöz ile NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

​Toplantıda katılımcı bir yönetim modeli inşa etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Sanayinin sesini duyup, sorunları çözmeye odaklanıyoruz. Aslında herkesin sesinin dikkate alındığı bir yönetim anlayışımız var. Akademik odaların ve toplumun tüm kesimlerinin belediyeye sesini duyurabildiği, kendini buraya ait hissettiği bir model kurmaya çalışıyoruz' dedi.

​BÜTÇEDE ADİL DAĞILIM

​Belediye kaynaklarını verimli ve adil kullanma gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Vatandaşın verdiği vergilerden başka kaynağımız yok. Sizin paranızı harcıyoruz ve bunu en adil şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Sorunları, bütçe imkanlarımız dahilinde birlikte çözeceğiz' diye konuştu.

​​Bölgedeki ulaşım sorunlarına ve tarım alanlarının korunmasına da değinen Başkan Şadi Özdemir, özellikle sanayi bölgelerini birbirine bağlayan yolların planlama eksikliğine dikkat çekerek, '1/5000'lik planlar olmayınca 1/1000'lik uygulama planlarını yapamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapabilmesi için çevredeki alanları kamulaştırması gerekiyor. Tarım görüşünün olumsuz olduğu yerler planlanamıyor. Hem tarım alanlarımızı yaşam alanı olarak korumalı, hem de sanayicinin işini kolaylaştıracak noktaları doğru belirlemeliyiz. Nilüfer'in tarım alanları kendine yetebilecek kapasitede, bu zenginliği yok etmemeliyiz' şeklinde konuştu.

​SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ TESİSLER

​Sanayicilerin sokak hayvanlarına yönelik sağlık desteği konusundaki hassasiyetlerine de yanıt veren Başkan Şadi Özdemir, Karacaoba ve Kuruçeşme'deki tesis çalışmalarının sürdüğünü, sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı konusunda desteklerinin devam edeceğini kaydetti. Sanayicilerin bölgelerindeki sorunları ve çözüm önerilerini aktarmasının ardından toplantı sona erdi.