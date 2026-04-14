Kış turizminin parlayan yıldızı Denizli Kayak Merkezi, 150 binin üzerinde misafiri ağırlayarak kar kalitesi, modern tesisler ve eşsiz manzarasıyla bu yıl da kar tutkunlarının buluşma noktası oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Sezon boyunca yoğun bir ilgiyle karşılanan Denizli Kayak Merkezi, sadece Denizlililerin değil, çevre iller ve yurt dışından gelen turistlerin de gözdesi oldu.

Denizli Kayak Merkezi bu sezon 150 bini aşkın misafiri ağırladı. Binlerce kişi kayak ve snowboard eğitimi alırken, pistlerde heyecan ve eğlence eksik olmadı.

Denizli Kayak Merkezi, kristal kar yapısı, farklı zorluk derecelerine sahip 13 kilometrelik pistleri ve saatte 2.500 kişi taşıma kapasiteli telesiyej-teleski hatlarıyla bu sezon da profesyonel sporcuların ve ailelerin tercih noktası oldu.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI



Sezonun başarıyla tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, misafirlerin memnuniyetinin her şeyin önünde olduğunu vurgulayarak, 'Bu sezon kayak merkezimizde kışın en güzel anılarını hep birlikte paylaştık. Enerjisiyle merkezimize değer katan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederiz. Denizli'mizi turizmin her alanında bir marka yapma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz' ifadelerini kullandı.



YENİ SEZONDA BULUŞMAK ÜZERE:



Denizli Kayak Merkezi, önümüzdeki kış sezonu için bakım ve geliştirme çalışmalarına en kısa sürede başlayacak. Misafirlerine her yıl daha yüksek standartlarda hizmet sunmayı amaçlayan tesis, yeni sezonda çok daha modern ve sürprizlerle dolu bir çehre ile kapılarını tekrar aralamaya hazırlanacak.