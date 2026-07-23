Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Fadıllı Mahallesi'ne kazandırdığı NİLBEL Leylek Kafe & Restoran düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bölgede tarım ve turizmi bütünleştiren bir anlayışla sürdürülebilir kırsal kalkınmayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentin doğal ve kültürel potansiyelini öne çıkaracak projelerine bir yenisini daha ekledi. Fadıllı Mahallesi'nde faaliyete geçirilen NİLBEL Leylek Kafe & Restoran'ın resmi açılışı, kent protokolü ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreni öncesinde Nilüfer Belediye Meclis Üyelerine tesiste bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Kahvaltıda, Nilüfer'in kadın dernekleri tarafından üretilen ve NİLKOOP aracılığıyla tedarik edilen yerel ürünler sunuldu.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, NİLBEL Başkanı Faruk Baykal, NİLKOOP Başkanı Resul Tarman, Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez, muhtarlar, kadın derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TARIM VE TURİZMLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HAYAT MÜMKÜN'

Açılış konuşmasında bölgenin sunduğu imkanlara dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tesisin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Bölge için '2 T' olarak tanımladığı tarım ve turizm odaklı bir kalkınma modeli benimsediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'in bu güzellikleri ne yazık ki yeterince tanınmıyor. Akçalar, Fadıllı ve Ayvaköy hattını bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Gölyazı'ya gelen ancak farklı bir güzergah arayan ziyaretçiler için bir alternatif oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda buraya bir yüzer iskele yapmayı planlıyoruz. İnsanlar ister buraya gelip kahvaltısını yapıp Gölyazı'ya geçebilecek ister gezisini tamamlayıp buradan faydalanabilecek' dedi.

Tesisin resmi açılışı yapılmadan önce dahi hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Şadi Özdemir; bölgeye bir karavan parkı kazandırmayı, Ayvaini Mağarası'nı turizme güvenle açmak için gerekli altyapıyı tamamlamayı ve uygun bir noktada seyir tepesi oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Törende konuşan Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez ise tesisin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirterek Nilüfer Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Heyet, açılışın ardından NİLBEL Leylek Kafe & Restoran'ı gezerek incelemelerde bulundu.

NİLBEL Leylek Kafe & Restoran, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Tesis, hafta sonları 21.00'e kadar açık oluyor.