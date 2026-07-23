Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, belediye birimlerinden çıkan elektrikli ve elektronik atıkları çevreye zarar vermeden geri kazandırmak amacıyla kurduğu Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Deposu ile çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından belediye birimlerinden çıkan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) çevreye zarar vermeden geri kazandırmak amacıyla kurulan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Deposu faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye bünyesinde bulunan birimlerinden toplanan, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik atıklar, depoda geçici olarak muhafaza edilmesinin ardından geri kazanılmak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye teslim ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık anlayışı doğrultusunda doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm oranlarının artırılması amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ettirecek.

Bu uygulamayla hem çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor hem de ekonomik değere sahip atıkların yeniden üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor.