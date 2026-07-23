Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli sporcu Ahmet Koç dünya üçüncüsü oldu

Fakir Baykurt Roman Ödülü'nde bu yıl ödül verilmedi

Tamamlanan çalışma sayesinde bölgedeki ulaşım ağı güçlendirilirken, planlı kentleşme doğrultusunda yeni yerleşim alanlarına erişim de kolaylaştırıldı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan yol açımı, bakım ve üstyapı çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin ulaşım yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kabaoğlu Mahallesi Mandalina Ağacı Sokak'ta yeni imar yolu açıldı. Toplam 250 metre uzunluğundaki imar yolunun açılması kapsamında 300 ton hafriyat alımı gerçekleştirilirken, yolun dayanıklı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla 1.400 ton stabilize malzeme serildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.