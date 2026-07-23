İstanbul Valiliği, Ümraniye'de yapımı tamamlanan 36 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmete açıldığını duyurdu. Yeni merkez, İstanbul'daki 1121'inci aile sağlığı merkezi olarak vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Ümraniye 36 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmete alım töreni Vali Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Törene protokol üyeleri, sağlık yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ile Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, İstanbul'un 1121'inci aile sağlığı merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Merkezde 3 muayene odasının yanı sıra aşılama ve bebek-çocuk izlem odası, gebe izlem ve üreme sağlığı odası, tıbbi müdahale odası, emzirme odası ile laboratuvar bulunuyor.

Yeni aile sağlığı merkezinin, Ümraniye ve çevresindeki vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.:::