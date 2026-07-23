İstanbul'da Maltepe Belediyesi, çocukların yaz tatilini üretken ve öğretici bir sürece dönüştürmeye devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen Yaz Okulu programında çocuklar, Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlenen bilim, sanat ve kişisel gelişim odaklı atölyelerde hem öğreniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Program kapsamında gerçekleştirilen bilim ve keşif atölyelerinde çocuklar deneyler ve uygulamalı çalışmalarla bilimin temel prensiplerini keşfederken, sanat ve yaratıcılık etkinliklerinde hayal güçlerini ortaya koyuyor. Dil gelişimi, sosyal ve kültürel gelişim, farkındalık, kişisel gelişim ile oyun ve etkileşim temalı çalışmalar sayesinde öğrenciler yalnızca akademik değil; iletişim, özgüven, problem çözme ve birlikte çalışma becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyeler, çocukların merak duygusunu canlı tutarken üretkenliklerini destekliyor. Yaz tatilini verimli değerlendiren öğrenciler, öğrenmeyi eğlenceli deneyimlerle buluşturan program sayesinde hem zihinsel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyor.

MALTEPELİ ÇOCUKLAR SPOR İLE GÜÇLENİYOR

Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayan çocuklar, günün ikinci bölümünde Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'nde spor etkinlikleriyle buluşuyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen yüzme, basketbol ve jimnastik derslerinde öğrenciler hem temel spor eğitimleri alıyor hem de fiziksel gelişimlerini destekleyen uygulamalı çalışmalar yapıyor.

Maltepe Belediyesi, Yaz Okulu ile çocukların zihinsel gelişimlerini bilim ve sanatla, bedensel gelişimlerini ise sporla destekleyerek yaz tatilini çok yönlü bir öğrenme deneyimine dönüştürmeyi sürdürüyor