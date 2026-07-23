Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yaz Spor Okulları'nı ziyaret ederek eğitimlere katılan çocuklarla ve antrenörlerle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyespor iş birliğiyle, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de sporla iç içe geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, şehrin farklı noktalarında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen yüzme eğitimine katılan çocuklarla buluştu. Havuzda hem eğlenen hem de yüzmeyi öğrenen çocuklarla sohbet eden Başkan Vekili Şahin Biba, çocukların yaz tatilini spor yaparak değerlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Velilerle de sohbet eden Başkan Vekili Biba, yüzme antrenörlerinden eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 10 farklı tesisinde 11 branşta düzenlediği Yaz Spor Okulları ile binlerce çocuğun sporla buluştuğunu ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür organizasyonları önemsediklerini belirtti. Başkan Vekili Biba, yüzme kursunun ardından tesiste bulunan voleybol sahasında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve gerekli iyileştirmeler için talimat verdi.

Çocuklarının Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda eğitim almalarından duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.