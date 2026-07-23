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Törene, Tayşi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, Murgul Kaymakamı Ferhat Gür, Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tayşi'nin cenazesi ilçeye bağlı Osmanlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Bir süredir rahatsız olan ve hayatını kaybeden Yusuf Tayşi'nin (74) Türk bayrağına sarılı naaşı, Murgul Merkez Camisi'ne getirildi.

Artvin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Yusuf Tayşi'nin cenazesi, Murgul Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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