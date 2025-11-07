İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Bordo Salonda düzenlenen ve üniversite-sanayi iş birliği alanında yeni ortaklıkların geliştirilmesini amaçlayan İzmir Ar-Ge Ekosistemi Zirvesi, proje sunumları ve etkileşimli çalıştaylarla yoğun ilgi gördü.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu (EBSO ÜSKK) iş birliğiyle düzenlenen 'İzmir Ar-Ge Ekosistemi Zirvesi: Üniversite-Sanayi-Girişimci Fuarı', DEÜ Rektörlüğü Bordo Salonda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, EBSO Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

'BİLİMİN VE HAYATIN MERKEZİ OLARAK BİZ İŞ BİRLİKLERİNE HAZIRIZ'

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite-sanayi iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çekerek, 'İzmir'de örnek bir girişim, örnek bir toplantının benzeri yok ve bundan sonra yapılacak etkinliklerin buradan çıkan sonuçlarla yapılacak olması bizleri canı gönülden mutlu ediyor. İzmir; sahip olduğu güçlü üniversiteleri, araştırma merkezleri ve sanayici kimliğiyle bu potansiyeli en güçlü şekilde yansıtacak şehirlerin başında geliyor. Sanayi kuruluşlarıyla üniversitelerin buluşmasına çok ihtiyacımız var. DEPARK, DETTO ve BAP akademik bilgi birikimini sanayiyle buluşturmak için güçlü adımlar atıyor. Üniversitelerde geliştirilen bilgilerin ticarileştirilmesinin, üniversitemizin bilgi birikimiyle sanayinin gücü birleştiğinde sadece şehrimizde değil, ulusal arenada da çok başarılı işler yapacağımıza inanıyoruz. Biz sadece araştırma üniversitesi değiliz; komple bir üniversiteyiz. Sadece bir alanda başarıya odaklı değiliz; her alanda komple bir üniversiteyiz. 300 binden fazla mezunumuzla uluslararası akademik sıralamalarda Türkiye'de hep ilk 10'dayız. Bilim ile sanayi el ele verdiğinde sadece bugünü değil, geleceği de inşa edebiliriz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Zirvenin yeni ortaklıkları, yeni fikirleri geliştirmesini canı gönülden istiyorum.' dedi.

'İZMİR'İ TEKNOLOJİYİ İHRAÇ EDEN BİR KENT YAPACAĞIZ'

EBSO Üniversite-Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel ise, 'Dünya genelinde fuarlar, büyük organizasyonlar popülerliğini azaltmakta, kan kaybetmekte. Bu anlamda, daha önce İzmir'de benzeri yapılmamış olan etkinliğimize gösterilen ilgi bizi çok mutlu etmektedir. Bu kapsamda 11 şirketimizle bu etkinliği gerçekleştirmekteyiz. Buradan çıkacak sonuçlar, bundan sonra yapacağımız etkinlikler için bizlere yol gösterecek ve rehber olacaktır. Üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca teknik bir kalkınma değil, stratejik bir iş birliği olarak görüyoruz ve bu yönde hareket ediyoruz. İzmir'i teknolojiyi ihraç eden bir kente dönüştürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz,' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, katkılarından dolayı Ali Arda Yüksel'e teşekkür plaketi takdim etti. İki bölümden oluşan zirvenin sabah oturumunda açılış konuşmaları ile katılımcı firmaların sunumları yer alırken, öğleden sonraki bölümde ise etkileşimli çalıştaylar düzenlendi.