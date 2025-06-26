Halk sağlığını önceleyen Nilüfer Belediyesi, son günlerde gündemde yer alan kene vakaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Aydın, kenelerden korunma yöntemlerini dinleyicilerle paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde, “Keneler- kontrol ve mücadele yöntemleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kene ısırmalarına karşı alınacak önlemler, ısırmadan sonra yapılacaklar dinleyicilerle paylaşıldı. Levent Aydın, kene tutulması vakalarında diğer yıllara oranla bir artış yaşanmadığını, aynı oranda seyrettiğini söyledi. Aydın, Bursa’da da son 3 yılda kayıt altına alınan 19 bin 861 ısırık vakasının bulunduğunu dile getirerek, son yıllarda kırım kongo kanamalı ateşi virüsü taşıyan bir vaka ile karşılaşılmadığını belirtti.

“İLAÇLAMA ÇÖZÜM DEĞİL”

Kene ile mücadele etmek için çevre ilaçlamasının uygun olmadığını vurgulayan Aydın, “Kenelerin doğal düşmanı eşek arıları, karıncalar gibi canlılar. Alan ilaçlaması yapıldığında bu tür canlılar da ölür ve takip eden yıllarda kene sayıları artar. Bu nedenle önemli olan korunmaktır. Büyük çöplükler ve hayvan barınaklarında ilaçlamaların yapılması gerekiyor” dedi.

“ÜSTÜNÜZÜ ARAYIN”

Levent Aydın, kene vakaları ile daha çok kırsal alanlarda karşılaşıldığını dile getirdi. Pikniğe, yeşil alanlara gidildiğinde açık renkli, uzun kollu giyinilmesini öneren Levent Aydın, “Ayrıca eve geldiğinizde mutlaka üstünüzü arayın. Bu tip durumlarda ilk 5 saat önemli. Saçlar ve çevresinde, kulak ve çevresi, diz kapağı arkası, bacak arası, göbek ve çevresi, koltuk altı ve çevresi, kasık bölgesinde taramalarınızı özellikle yapın” dedi.

Vücuttan keneyi çıkarma yöntemini de anlatan Aydın, “Plastik eski bir kartınızın kenarını V şeklinde kesin. Ardından kenenin bulunduğu yerden 45 derece açıyla çekerek çıkartabilirsiniz. Zeytinyağı, deterjan kullanmayın” dedi.