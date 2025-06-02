Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ve 3 gün süren 1. Nilüfer Karadeniz Festivali, son gününde de binlerce kişiyi ağırladı.BURSA (iGFA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen Nilüfer Karadeniz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı’nda 30 Mayıs -1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivale katılan binlerce vatandaş, 3 gün boyunca Karadeniz ezgileri ve horonla coştu. Festival alanında çeşitli atölyeler ve halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi.

Festivalin 3’üncü günü Anka Kültür Sanat Spor Kulübü Halk Dansları Grubu gösterisiyle başladı. Vatandaşlar tulum ve kemençeyle çalınan Karadeniz müzikleri ile dans etti. Dj Uğur Başaran da performansıyla ziyaretçileri eğlendirdi. Sahneye çıkan şarkıcı Hami Bakan, Karadeniz’in sevilen türkülerini seslendirdi. Şarkıcı Safa Tatoğlu ise kemençesiyle söylediği şarkılar ve enerjik performansıyla beğeni topladı. Gecenin finalinde ise şarkıcı Hakan Köntek, sahneye çıktı. Büyük alkış alan Köntek’in şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.

Konserin ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nuray Özdemir, Hakan Köntek’e teşekkür ederek, çiçek verdi. Başkan Şadi Özdemir, festivalin 3 gün boyunca barış, kardeşlik ve keyifle geçtiğini belirterek, festivalde emeği geçen Bursa’daki Karadeniz illeri derneklerinin başkanlarına da teşekkür etti. Başkan Şadi Özdemir, Karadeniz’in 18 ilini buluşturan festivali, önümüzdeki yıllarda da düzenlemeyi planladıklarını söyledi.