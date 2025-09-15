Bursa'da Nilüfer Belediyesi yetkilileri, “Gaziler Haftası” dolayısıyla vatan savunmasındaki kahramanları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek, şükranlarını sundu.BURSA (İGFA) - ​Nilüfer Belediyesi, “Gaziler Haftası”nda fedakar ve cesur kahramanları unutmadı.

Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Furkan Yavuz, Mustafa Aslan, Özlem Akbaş Önsoy ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, gazileri evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret etti.

​Ziyaretlerde, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri kahramanca mücadeleler ve yaptıkları fedakarlıklar üzerine sohbetler edildi. Nilüfer Belediyesi temsilcileri, şükran ve minnet duygularını iletirken, onların anılarını yaşatmanın ve onlara vefa göstermenin önemini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü’ne kadar fedakar kahramanlar için farklı etkinlikler düzenleyecek.