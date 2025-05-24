Bursa Nilüfer Belediyesi’nin, Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz anısına düzenlediği “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda kazananlar belli oldu. 12 okuldan 375 tasarımın katıldığı yarışmada, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Şevval Demirtaş birincilik ödülünü aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından Yılın Yazarı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Yarışmaya katılan öğrenciler önce Rıfat Ilgaz’ın “Halime Kaptan” isimli kitabını okudu ardından da bu kitap için kapak tasarımı yaptı.

Yarışmaya 12 okulun öğrencileri; 189’u dijital, 186’sı ise el işi olmak üzere 375 tasarım ile başvuruda bulundu. Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren tasarımlar belirlendi. Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda 3 eser dereceye girerken, 4 öğrenciye de Seçici Kurul Özel Ödülü verildi. Ayrıca 65 tasarım da sergilenmeye değer bulundu.

Ödül töreni Konak Kültürevi’nde düzenlendi. Törene Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Okan Şahin, yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Okan Şahin, “Nilüfer Belediyesi olarak 2013 yılından bu yana Yılın Yazarı etkinliklerini sürdürüyoruz. 2025’i Rıfat Ilgaz yılı ilan ettik. Bu kapsamda düzenlediğimiz yarışmada, öğrencilerimizin büyük bir emek ve yaratıcılıkla ortaya koyduğu eserleri görmek bizleri çok mutlu etti. Katılan tüm gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Konuşmanın ardından da dereceye girenler ödüllerini aldı. Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’nda birinciliği Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Şevval Demirtaş’ın çalışması elde etti. Feriha Uyar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Ceyda Gül Bakar ikinci olurken, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nden Ayça Turhan da üçüncü oldu.

Yarışmada ayrıca Yıldırım Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Zeynep Kivik ve Nisanur Seven, Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Şevval Karakuş, Feriha Uyar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Elif Eylül Toygar da Seçici Kurul Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in elinden alırken, sergilenmeye değer görülen 65 eserin yer aldığı sergi de törenin ardından ziyarete açıldı. Sergi, 28 Mayıs tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.