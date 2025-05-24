Gastronomi ve sinemanın buluşma noktası Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, Urla’da başladı. 25 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek festivalde; söyleşi, atölye, ustalık sınıfı, tadım etkinlikleri ve film gösterimleri katılımcılarla buluşuyor.İZMİR (İGFA) - “Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez hayata geçirilen Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, “Ölümsüz Z” filminin gösterimi, Ahmet Uhri, Levent Köstem ve Nilgün Yanık Emiroğlu’nun Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde gerçekleştirdiği söyleşi ve müzede yapılan gezi ile başladı. Festival Direktörü Gülper Ergün, UrlaDam’da festivalin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Gastronomi ve Sinema Odaklı Etkinlikler Urla’da

Katılımcıları gastronomi ve sinema odaklı birçok etkinliklerle buluşturan festivalin ilk gününde Açık Perde Kısa Film Seçkilerinden; “Bıçak Sırtı, Şiren, Tarihten Günümüze İzmir Mutfağı ve İstanbul’un Manevi Lezzetleri, Apicus’un Sofrası, Toprağına Renk Katanlar, Sinema ve Mutfak Kültürü, Hayat Tohumları, Enginar Zamanı” filmlerinin gösterimleri yapıldı.

Festival kapsamında Ezel Akay, İsmet Gecikmiş ve Handan Kaygusuzer katılımıyla “Esnaf Lokantaları Hikayeleri” katılımcılarla buluşurken Nazan Kesal’ın katılımıyla ise “Oyuncunun Felsefesi” etkinliği düzenlendi.

Ayrıca La Cocina, Feyza’nın Mutfağı ve Digesting Sustainability filmleri de festivalin ilk gününde izleyicilerle buluştu. Feyza’nın Mutfağı ve Digesting Sustainability filmlerinin gösterimlerinden sonra ise film ekipleri festival katılımcılarının sorularını yanıtladı.

Cazbend Quartet’in Caz Müzik Dinletisi ile devam eden festivalde, Gastro Sınıf etkinlikleri kapsamında Şef Serkan Anavatan’ın katılımıyla “Yarımada Mutfağına Modern Bakış” etkinliği ve Şef Osman Sezener katılımıyla Gastro Sınıf etkinliği katılımcılarla buluştu.

Festivalin ilk gününde ayrıca Ebru Ceylan ve Nihat Özdal’ın “Arkası” adlı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerle buluştu. Festivalin ilk günü gala yemeği ile son buldu.