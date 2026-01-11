Kentin kültürel yaşamını destekleyen çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, sanatçı eğitmen ve tasarımcı Bager Akbay yürütücülüğünde 'Dijital Sanat Atölyesi Nasıl Kurulur?' başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide bir üretim alanının yalnızca teknik olarak nasıl kurulduğu değil, aynı zamanda yaşayan, sürekli üreten ve dönüşen bir yapıya nasıl evrildiği ele alındı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Dijital Sanat Atölyesi Nasıl Kurulur?' başlıklı söyleşi, Bager Akbay'ın sunumuyla Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin kente kazandırmayı planladığı 'Dijital Sanat Atölyesi' fikri odağında gerçekleştirilen buluşmaya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve dijital kültür, sanat ile yaratıcı üretim alanlarında faaliyet gösteren paydaşlar katıldı. Bager Akbay, kendi yaşamından örnekler vererek, atölye kültürünün nasıl oluştuğunu anlattı. Kurucuları arasında yer aldığı atölyelerin başarısının sırrının 'üretime odaklanmak' olduğunu dile getiren Akbay, 'Problemler çıkabilir. Malzemeler olmayabilir. Ama önemli olan onlar olmadığı zaman ne yaptığınız' dedi.

Bir iş kurulurken genellikle reklama odaklanıldığını anlatan Akbay, 'Biz sadece iş yapmaya odaklandığımız için başarılı olduk. O işin nasıl yapılacağını göstermeye çalıştık' diye konuştu.

Türkiye'deki genel yaklaşımın önce teknik problemleri çözmeye çalışmak olduğunu, bunun da insanları uzaklaştırdığını ifade eden Akbay, 'Üretim mekanlarının, öncelikle müdavimleri, aşıkları olması gerekiyor. Orada kültürel bir alan oluşmalı. Buradaki toplulukların neye ihtiyacı var bakılması gerekiyor. Sadece kurmak değil, kurduktan sonra yaşatabilmek önemli' dedi.

Etkinliğin son bölümünde Nilüfer Belediyesi'nin kurmayı planladığı 'Dijital Sanat Atölyesi' hakkında katılımcıların görüşleri alındı.

Söyleşi sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Bager Akbay'a teşekkür ederek hediye takdim etti.