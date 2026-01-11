Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde LÖSEV'in düzenlediği 'Gazete Yapım Atölyesi'ne katıldı. Ekonomi gazetecileri, kahraman çocuklarla birlikte aynı masaya oturarak 'iyilik ve umut' odaklı bir sayıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - LÖSEV Ege Merkezi, Alsancak'ta hayata geçirilen ve annelerin el emeği ürünlerinin sunulduğu LSV Cafe'de gazetecileri ve çocukları ağırladı. Buluşmaya, 2025 yılında LÖSEV tarafından 'Yılın Basın Gönüllüsü' ödülüne layık görülen EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan'ın yanı sıra, Başkan Yardımcıları Seda Gök ve Mete Tamer Omur da katılarak çocukların gazete hazırlama heyecanına ortak oldu.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, bu yılki programı çocukların motivasyonunu artıracak bir atölyeye dönüştürdüklerini belirtti.

LÖSEV'den aldığı 'Yılın Basın Gönüllüsü' ödülüyle vakfa desteği bilinen EMD İzmir Başkanı Murat Demircan ise çocuklarla aynı masayı paylaşmanın gazetecilik mesleği için en özel deneyimlerden biri olduğunu vurguladı. Demircan, 'Gazetecilik günü gibi anlamlı bir tarihte, odağında sevgi ve iyilik olan bir atölyede bulunmak çok kıymetli. Burada sadece teknik bilgiler paylaşmadık; çocuklarımızın enerjisiyle umudu yeniden yazdık. Onların hayal dünyasına ortak olmak bizler için en güzel kutlama oldu.' dedi.

Gazetecilerin çocuklarla birlikte haber yazdığı ve sayfa tasarladığı bu özel gün, hazırlanan 'LÖSEV'in Sesi' gazetesi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

EMD İzmir Şubesi yönetimi, LSV Cafe'nin sıcak atmosferinde çocuklarla geçirilen bu vakitlerin, iyiliğin paylaşıldıkça nasıl dev bir güce dönüştüğünün en somut örneği olduğunu ifade ederek etkinlikten ayrıldı.