Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Karacaoba Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin Karacaoba Mahallesi'nde 49 bin 500 metrekarelik alanda kurduğu ve 3 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapacak olan Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi, can dostları ağırlamaya başladı.

Merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şadi Özdemir, tesisin resmi açılışının çok kısa süre içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Merkezde hayvanların sıkışmadan özgürce gezebilecekleri alanlar oluşturulduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, 'Her şeyiyle çok güzel bir yer oldu. 15 gün arayla canlarımızı merkezimize getirmeye başladık. Resmi açılışla birlikte tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağız' dedi.

Merkezin 3 bin sahipsiz hayvanı barındıracağını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, sahiplendirmeler için vatandaşları da merkeze beklediklerini söyledi.