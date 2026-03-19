Bursa'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) gar binasına erişim yolları için alınan 'acele kamulaştırma' kararını değerlendiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hizmetin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, 'Halkın sağlıklı ulaşıma erişimi noktasında kararı destekliyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Bursa'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki bazı taşınmazlar için alınan 'acele kamulaştırma' kararının ardından açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sürecin teknik açıdan belediye planlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

Başkan Şadi Özdemir, 'Trenin geçtiği noktalarda imarlı alanlarımız bulunmuyor dolayısıyla mevcut planlarımıza dokunan bir durum yok. Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından görüş sorulduğunda da uygunluk görüşümüzü vermiştik' dedi. YHT gar binası erişim yolları için alınan kamulaştırma kararının teknik detaylarına değinerek, özellikle Balat Kent Ormanı hakkındaki endişeleri gideren Başkan Şadi Özdemir, 300 bin metrekarelik devasa orman alanının tamamının değil, sadece ağaçlandırma yapılmamış 250 metrekarelik (2549 ada 1 parsel) çok kısıtlı bir alanın projeye dahil edildiğini belirtti.

KAMU YARARI ÖNCELİĞİMİZ

Kamulaştırma kararının projenin tamamlanması adına 'kamu yararı' taşıdığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, projenin bölge halkı için taşıdığı öneme dikkat çekti. Önemli olanın vatandaşın ulaşmak istediği yere sağlıklı bir şekilde erişmesi olduğunu aktaran Başkan Şadi Özdemir, 'Bu hizmetin bir an önce hayata geçirilmesinde büyük fayda var' diye konuştu.

BURSA İÇİN GECİKMİŞ BİR YATIRIM

Sanayi kenti Bursa'nın raylı sistemle buluşmasının bugüne kadar gecikmiş olmasını eleştiren Başkan Şadi Özdemir, 'Bursa gibi sanayinin yoğun olduğu bir kentte raylı ulaşımın bugüne kadar gerçekleşmemiş olması büyük bir eksiklik. Proje süreç içerisinde 'yüksek hızdan', 'yüksek standarda' evrildi. Geçmişte bazı yanlış kararlar ve gecikmeler yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada, projenin hızlanması adına alınan bu kararda bir sakınca görmüyor ve destekliyoruz' dedi.