Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık makamını sembolik olarak Cavit Çağlar Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Celal Aras Erten’a bıraktı. Erten, okullardaki eksikliklerin giderilmesi ve temiz çevre için hassas olunması talimatları verdi.BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının bir geleneği olan, yöneticilerin makamlarını çocuklara devretmesi Nilüfer’de de güzel anlara sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de makamını ortaokul öğrencisi Celal Aras Erten’e devretti.

Nilüfer Cavit Çağlar Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencileri Celal Aras Erten, arkadaşları Zeynep Nehir Kesen ve Hüsnü Mete Özcan, Müdür Yardımcısı Ali Zafer Şencan, Türkçe Öğretmeni Deniz Dilek Toroslu ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i Halk Evi’ndeki makamında ziyaret ettiler. Başkan Şadi Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu Celal Aras Erten’e devretti. Makama geçen çocuk Başkan, bazı konularda talimatlar verdi.

ÇOCUK BAŞKAN’DAN ÇEVRE VE EĞİTİM VURGUSU

Nilüfer’deki bazı okullarda eksiklikler olduğunu söyleyen Erten, bunların giderilmesi gerektiğini kaydetti. Eğitim gördüğü okulda birçok öğrencinin TÜBİTAK 4006 Projesi’ne katıldığını belirten küçük Başkan, onlar için 17 tane çadır verilmesini istedi. Nilüfer’in daha temiz olması için çöp kutularının artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi talimatı veren Erten, okulların daha estetik ve güzel görünmesi için ağaç budamalarının yapılması gerektiğini kaydetti. Nilüfer’de yaşamaktan memnun olduğunu dile getiren Erten, “Huzurlu bir şekilde, güvenle sokaklarda yürümemiz çok önemli. Bunu gerçekleştirdiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Beni buraya kabul ettiğiniz ve bizi burada ağırladığınız ve bana bu deneyimi yaşattığınız için size çok teşekkür ederim” dedi.

Nilüfer’de çocukların yüzlerinin gülmesini istediklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, onların sağlıklı beslenmesi, büyümesi ve iyi eğitim almaları için çalıştıklarını kaydetti. Çocukların bilinçli yetişmesi için çabaladıklarını anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Çocuklarımız, Cumhuriyetçi olsunlar. Mustafa Kemal Atatürkümüzün değerlerine sahip çıksınlar. Çünkü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bunu iyi görmek lazım. Atatürk, ulusal egemenliği aslında çocuklara armağan ediyor. Yeni gelen kuşak olan sizlerden umutlarımız çok yüksek” diye konuştu.

Çocuk Başkanın talimatlarının kayda geçtiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, bunların yerine getirileceğini söyledi. Çevreyi temiz tutmanın önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, bu konudaki bilincin de yükselmesi için çalıştıklarını ekledi.

Ziyaretin sonunda öğretmenler ve öğrenciler, Başkan Şadi Özdemir’e çiçek takdim ederken, Başkan Şadi Özdemir de konuklara günün anısına armağanlar verdi.