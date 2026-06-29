Nilüfer Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramlarına Minareliçavuş Mahallesi ile başladı. Bu kapsamda, 12 Temmuz'a kadar Nilüfer'in 35 farklı mahallesinde aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, paylaşma ve bereket ayı olan Muharrem Ayı'nda geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımlarına bu yıl da devam ediyor.

Dağıtımlar, ilk olarak Minareliçavuş Mahallesi ile başladı. Pazar alanında yapılan dağıtıma Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve Minareliçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal da katıldı.

Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak aşure ikram eden Başkan Yardımcısı Erman, Muharrem ayının tüm insanlığa barış, huzur ve bolluk getirmesini diledi.

Aşure dağıtımları 12 Temmuz'a kadar 35 mahallenin açık ve kapalı pazar alanlarında yapılacak.