Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin yalnızca kayısısıyla değil mutfağıyla da öne çıkmasını hedeflediklerini belirterek, 'Malatya artık gastronominin de merkezi olacak' dedi. Er, Gastronomi Merkezi bünyesinde Mutfak Sanatları Akademisi kurulacağını açıkladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi ve Kültür Sokağı etkinlikleri kapsamında dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yalnızca fiziki olarak yeniden inşa edilmediğini, turizm, kültür, sanat, spor ve gastronomi alanlarında da geleceğe yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

'MALATYA SADECE KAYISISIYLA ANILMAYACAK'

Malatya'nın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Turizm Çalıştayı düzenlediklerini belirten Er, Arslantepe Höyüğü başta olmak üzere kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin tanıtılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Gastronominin turizmin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Er, Malatya mutfağının yalnızca kayısıdan ibaret olmadığını söyledi. 'Malatya sadece kayısısıyla değil, mutfağıyla da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir' diyen Er, kentin yemek kültürünün nesilden nesile aktarılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti.

'GASTRONOMİYİ 365 GÜN YAŞATACAĞIZ'

Etkinliklerin birkaç günle sınırlı kalmasını istemediklerini belirten Er, Gastronomi Merkezi'ni bu amaçla hizmete açtıklarını söyledi. Merkezde yöresel yemeklerin modern ve dünya mutfağı anlayışıyla buluşturulacağını belirten Er, 'Gastronomide bir iddiamız varsa, bunu yalnızca festivallerde değil, yılın 365 günü yaşatmamız gerekiyor' dedi. Başkan Er ayrıca Gastronomi Merkezi bünyesinde Mutfak Sanatları Akademisi kurulacağını açıkladı.

Etkinlikte 44 esnafın yer aldığını belirten Er, katılımcıların tamamının Malatyalı esnaflardan oluştuğunu söyledi. Gastronomi yarışmalarında kazananın yalnızca yarışmacılar olmadığını ifade eden Er, 'Bu etkinliğin kazananı herkes oldu, kazanan Malatya oldu' diye konuştu.

Ödül töreninde ev hanımları kategorisinde Sibel Altun, öğrenci kategorisinde Ramazan Sertdemir, influencer kategorisinde ise Tülay Dağdelen birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Başkan Sami Er tarafından takdim edildi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere de plaket verilirken, şefler Başkan Er'e şef önlüğü hediye etti. Başkan Er, Malatya mutfağının daha güçlü tanıtılması gerektiğini belirterek, 'Malatya denildiğinde nasıl kayısı akla geliyorsa, bundan sonra gastronomimizin ve yemek kültürümüzün de akla gelmesini istiyoruz' mesajını verdi.