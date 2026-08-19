Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların eğlenirken öğrenebileceği, keşfedebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Lokomotif Çocuk Köyü projesi büyümeye devam ediyor. Projenin 5'inci adresi Başiskele olurken, Seymen Millet Bahçesi'nde kurulacak yeni çocuk köyü için çalışmalar başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3-6 yaş arasındaki çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Lokomotif Çocuk Köylerini kentin farklı noktalarında hizmete sunuyor.

Gebze Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı'nda yapımı tamamlanan merkezlerin ardından Karamürsel'deki Lokomotif Çocuk Köyü'nün de yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Projenin 5'inci adresi ise Başiskele oldu. Büyükşehir Belediyesi, yeni Lokomotif Çocuk Köyü'nü Seymen Millet Bahçesi'nde hayata geçiriyor.

10 VAGONDA EĞLENCE VE ÖĞRENME BİR ARADA

Başiskele Seymen Millet Bahçesi'nde kurulacak Lokomotif Çocuk Köyü'nde 10 vagon yer alacak. Farklı ilgi alanlarına yönelik tasarlanacak vagonlarda çocukların yeni beceriler edinmesi, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi ve keyifli vakit geçirmesi amaçlanıyor. Eğitici ve eğlenceli içeriklerle zenginleştirilecek merkez, çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak.

SEYMEN MİLLET BAHÇESİ'NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başiskele'ye yeni bir çocuk yaşam alanı kazandıracak proje için Seymen Millet Bahçesi'nde saha çalışmaları başladı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Lokomotif Çocuk Köyü, tamamlandığında oyun, keşif ve öğrenmeyi bir araya getiren yapısıyla çocukların ve ailelerin yeni buluşma noktalarından biri olacak.