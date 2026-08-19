Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde yaya ve araç güvenliğini tehdit eden işgallere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, kent yaşamının düzenli, güvenli ve herkes için erişilebilir olması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde cadde, sokak, kaldırım, park ve boş alanlarda kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Denetimlerde yaya ve araç geçişini zorlaştıran ya da engelleyen uygulamalara müdahale edildi. Esnaf tarafından yol ve kaldırımlara konulan afiş, oto lastiği, şemsiye ve benzeri materyaller kaldırılırken, işgal oluşturan uygulamalarla ilgili gerekli uyarılar yapıldı. Parklar ve boş arsalara bırakılan çeşitli eşyalar da ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kamuya ait alanlara veya yol kenarlarına kurallara aykırı biçimde yerleştirilen konteynerlerin kaldırılması için sahiplerine süre verildi.

'BORNOVA'DA ORTAK YAŞAM ALANLARINI KORUYACAĞIZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kentte düzenin sağlanmasının yalnızca belediyenin değil, tüm yurttaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle kaldırımların ve kamusal alanların herkes tarafından eşit şekilde kullanılabilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Eşki, 'Bornova'da kaldırımlar yayalarındır, yollar hepimizindir. Esnafımızın da yurttaşlarımızın da kent yaşamına katkısını önemsiyoruz. Ancak bir kişinin kullanım alanının başka bir vatandaşımızın geçiş hakkını engellemesine izin veremeyiz. Amacımız ceza kesmek değil, kurallara uyulan, temiz, düzenli ve herkes için erişilebilir bir Bornova oluşturmak. Bu nedenle önce uyarıyor, gerekli durumlarda süre veriyor; kurallara aykırı uygulamaların devam etmesi halinde mevzuatın gerektirdiği işlemleri kararlılıkla uyguluyoruz' dedi.

Başkan Eşki, 'Bornova'yı birlikte kullanıyor, birlikte koruyoruz. Kamusal alanlarımızı işgale karşı korurken esnafımızla iletişim ve iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz herkesin kendisini güvende ve rahat hissettiği, kurallarıyla örnek olan bir Bornova' ifadelerini kullandı.