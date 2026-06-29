Ankara'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında kendi imkânlarıyla yapım ihalesine çıkacak. Böylece metro uzatma hattının yapım süreci resmen başlayacak.

MANSUR YAVAŞ MÜJDELEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinin Yatırım Programı'na alındığını, M5 Kızılay-Dikmen Metro Hattı ve M6 Çayyolu-Sincan bağlantı hattı için de hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yavaş, 'Temmuz ayında kendi imkânlarımızla yapım ihalesine çıkıyoruz. Toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşan projemiz için 5 yeni istasyon inşa edilecek. Ayrıca M5 Kızılay-Dikmen Metro Hattı ve M6 Çayyolu- Sincan bağlantı hattı için de hazırlıklar sürüyor. Bu hattın da Yatırım Programı'na alınmasının ardından yapım ihalesi süreci başlayacak' dedi.

Toplam 9,36 kilometre uzunluğunda çift hattan oluşacak proje kapsamında 5 yeni istasyon inşa edilecek. Saatte tek yönde 44 bin 550 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak hatta trenler yaklaşık 2 dakika 6 saniye aralıklarla hizmet verecek.

Projenin tamamlanmasıyla Koru-Yaşamkent arasındaki yolculuk yaklaşık 9 dakika 53 saniye, Koru-Bağlıca arasındaki yolculuk ise 9 dakika 23 saniyeye inecek.

Öte yandan, M5 Kızılay - Dikmen Metro Hattı ve M6 Çayyolu - Sincan bağlantısı hattı için de hazırlıklar sürüyor. Bu hattın da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi imkânlarıyla yapım ihalesine çıkılacak.