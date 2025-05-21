Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “100 Okul 100 Akademisyen” projesi, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde start aldı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerle buluşarak üniversite kültürünü tanıttı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan “100 Okul 100 Akademisyen” projesinin ilk etkinliği, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi’nde gerçekleşti. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek üniversite kültürü ve kariyer planlaması üzerine sohbet etti.

Rektör Çağlar, projenin 100 BTÜ akademisyeninin Bursa’daki 100 lisede öğrencilerle buluşarak bilimsel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını belirtti. “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesiyle lise öğrencilerinin bir ay boyunca BTÜ’de üniversite deneyimi yaşayacağını müdjeleyen Prof. Dr. Çağlar, “Uygulamalı eğitim, sektör iş birlikleri ve İMEP ile mezunlarımız kısa sürede iş buluyor. YÖK verilerine göre iş dünyasının en memnun olduğu ilk üç üniversite arasındayız” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da, öğrencilerin cesur ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu hikâye sizin, lider sizsiniz. Unutmayın, sorularınız; geleceğinizi inşa edecek temel taşlardır. Amacımız; cesur, sorgulayan ve lider bireyler yetiştirmektir. Çünkü bu hikâye size ait ve bu hikâyenin lideri sizsiniz." dedi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.