Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’ndeki boş arsalara izinsiz kurulan çadırı kaldırarak, bölgede oluşan çevre ve görüntü kirliliğine son verdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçe sakinlerinden gelen şikayetler ve zabıta ekiplerinin denetimleri doğrultusunda, halk sağlığını ve kent estetiğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, bu çalışmalar kapsamında son olarak Yaylacık Mahallesi’nde boş arazilere “konar-göçer” vatandaşlar tarafından kurulan çadırı ve bölgedeki çöpleri kaldırarak, çevre kirliğinin önüne geçti.

Vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği ve mahalle sakinlerinde rahatsızlık yaratan Yaylacık Mahallesi’ndeki boş arsadaki çadır ve çevre kirliliği yaratan çöpler, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda alandan 5 kamyon dolusu çöp toplandı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına eşlik eden Yaylacık Mahalle Muhtarı Basri Uzgur, Nilüfer Belediyesi’ne bu konudaki duyarlılıkları ve çalışmaları için teşekkür etti.