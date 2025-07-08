Bilecik’te 2024-2025 üretim sezonunda 305 bin 863 dekar alanda 75 bin 104 ton buğday üretimi gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te 2024-2025 üretim sezonunda 305 bin 863 dekar alanda buğday ekimi yapılırken, 75 bin 104 ton buğday üretildi. Merkez ilçede ise 69 bin 500 dekar alanda 18 bin 76 ton buğday hasadı gerçekleştirildi.

2025 yılı için yaklaşık 300 bin dekar ekim alanı ve 75 bin ton üretim öngörülüyor.

VALİ SÖZER ÇİFTÇİLERİN YANINDA

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gülümbe Köyü’nde düzenlenen buğday hasadına katılarak biçerdöverle hasat yaptı ve köy halkıyla bir araya geldi.

Çiftçilerle sohbet eden Vali Sözer, “Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Hasat, haziran başından ağustos başına kadar mevsim koşullarına bağlı olarak devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Haziran - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Bilecik’te 426 bin dekar hububat alanında biçerdöver kontrollerini sürdürürken, 8 ekip ve 25 teknik personelin görev aldığı denetimlerde, dane kaybının önlenmesi, anız yangınlarının engellenmesi ve üretimin sağlıklı yürütülmesi için tüm önlemler alınıyor.