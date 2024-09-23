Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde şehirdeki bisiklet paydaşları ve bisikletseverlerin katılımıyla farkındalık sürüşü gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlik Haftası boyunca dolu dolu etkinliklere imza attı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa’da 2 binden fazla şehirle birlikte Konya’da da eş zamanlı kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenledikleri etkinliklerle sağlıklı yaşama, hareketliliğe ve bisiklet kullanmanın önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladı.

Hafta kapsamında 7’den 70’e her kesimden vatandaş için etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, “Türkiye’ye örnek olacak Pedal Kafe İçerik Geliştirme Çalıştayı’ndan bisiklet yollarında reflektörlü yelek dağıtımına, okullarda eğitim programlardan bisiklet turlarına kadar bir hafta boyunca çok sayıda etkinliğe imza attık. Bisiklet tramvayımız da bisiklet kullanıcıları için bu süreçte ücretsiz hizmet verdi. Ayrıca bisiklet tamir aracımız ‘Bisbulans’ ilçeleri gezerek bisikletleri bozuk olan hemşehrilerimizin bisikletlerini onardı. Son gün de Meram Dere’de bisiklet severlerin katılımıyla farkındalık sürüşü düzenlendi. Dolu dolu geçen etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm Konyalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİĞE İMZA ATILDI

Yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki bisiklet yollarında bisiklet kullanıcılarına reflektörlü yelek dağıtıldı. Hafta boyunca bisiklet tramvayı ücretsiz hizmet verirken okullarda ilkokul öğrencilerine bisikletle ilgili eğitimler verildi. “Lise öğrencileri bisikletle şehri keşfediyor” temalı etkinlikte liseli gençler bisiklet tramvayıyla yolculuk edip çeşitli camileri ve müzeleri gezerek şehri yakından tanıdı. Ayrıca bisikletseverlere yönelik Beyşehir Turu da düzenlenirken katılımcılar Beyşehir’in doğal güzelliklerini keşfetti. Hafta kapsamında dezavantajlı bireylere yönelik de bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

BİSİKLET CAMİASI AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI'NIN SON GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Arabasız gün olarak kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde ise Konya Bisiklet Camiası ile bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Trafiğe kapatılan caddelerde bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ‘Arabasız gün’ bisiklet sürüşüne Konya’da faaliyet gösteren bisiklet dernekleri, bisiklet toplulukları, bisiklet antrenörleri ve sporcuları ile bisikletseverler katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Uzbaş'ın da katıldığı etkinlik Meram Otoparkı’ndan başlayıp Büyükşehir Belediyesi Dere Tesisleri’nde sona erdi.