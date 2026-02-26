Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arguvan İlçesi'ne bağlı İçmece Mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Arguvan ilçesi İçmece Mahallesi'nde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür eden Mahalle Muhtarı Ahmet Öztürk, çalışmaların mahalle sakinleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda susuz ev kalmadığını ifade eden Muhtar Öztürk, 'Ancak mahalle içindeki borular yaklaşık 40 yıl önce yapılmış siyah borulardı. MASKİ Genel Müdürümüz gerekli boruları temin ederek çalışmalara başladılar. Artık İçmece'de su sorunu kalmadı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Mahallede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan MASKİ Genel MüdürüSinan Çeçen ise, İçmece Mahallesi'nde mevcut içme suyu şebeke hattı uzun yıllar önce inşa edilmiş ve ekonomik ömrünü tamamladığını belirterek, arıza sayılarındaki artış hem su kesintilerine hem de işletme maliyetlerinin yükselmesine neden oluyordu. Bu nedenle yatırım programına alınan proje kapsamında yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattını yenileyerek çalışmaları tammaladıklarını söyledi.

Çeçen, 'Bugün itibarıyla İçmece Mahallemizde su sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşmuştur.MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Malatya genelinde altyapıyı güçlendirmeye ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.