Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Narlıdere Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun bir dayanışma örneği sergileyerek 1500 ihtiyaç sahibi haneye gıda kartı desteği sağlıyor

İZMİR (İGFA)- Narlıdere Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütmek amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kartı desteği başlattı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışma doğrultusunda ihtiyaç sahibi aileler; Narlıdere Belediyesi'nin sosyal destek sisteminde yer alan listeler doğrultusunda titizlikle belirlendi. Ramazan sofralarına katkı sunan alışveriş kartları, zincir marketlerde kullanılabilecek. Belediye ekiplerinin Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği gıda kartı dağıtımı ile toplamda 1500 haneye ulaşılacak.

DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, konuyla ilgili açıklamasında sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, 'Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerimize bir nebze olsun destek olmayı, Ramazan sofralarına katkı sunabilmeyi istedik. Narlıdere'de kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. Dayanışmamızı büyüttükçe kentimiz daha güçlü, yarınlarımız daha umutlu olacak. Tüm komşularımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum' diye konuştu.