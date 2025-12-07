Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 9. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ömer Faruk Söker ve Elif Varol eş başkan olarak seçildi. Genel kurulda gençlere seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Sadece mesleki gelişim yetmez, çok yönlü olmalı ve sosyal olaylarda görev almalısınız' diyerek örgütlülük vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi 9'uncu Olağan Seçimli Genel Kurulu, Nilüfer Gençlik Evi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurula Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ve çok sayıda genç katıldı. Yapılan seçimler sonucunda Ömer Faruk Söker ve Elif Varol, Gençlik Meclisi'nin yeni eş başkanları oldu.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR'DEN 'ÇOK YÖNLÜ OLUN' ÇAĞRISI

Genel kurulda bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 70 bin öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, gençlerin daha kalabalık ve bir arada olması gerektiğini söyledi. Gençleri Gençlik Meclisi'nde daha aktif rol almaya çağıran Başkan Şadi Özdemir, iş hayatındaki rekabet ortamına dikkat çekti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, 'Avukat, doktor veya mühendis olmanız fark etmiyor; her zaman rakipleriniz olacak. O nedenle kendinizi mesleki olarak geliştirin. Ancak bu tek başına yeterli değil. Bilgi birikiminizi yükseltmeniz ve çok yönlü bir insan olmanız lazım. Örgütlülük ve sosyal olaylarda görev almanız çok kıymetli. Meslek birikiminizle sosyal gelişiminizi birleştirdiğinizde önde olacağınıza inanıyorum. Bunları yaparken hak mücadelesini, örgütlülüğü ve dayanışmayı da bırakmamanız gerekir' dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye erişimin hızlandığını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, 'Doğru bilgiye ulaşıp, bunu doğru şekilde kullanmayı bilirseniz önünüzde çok büyük fırsatlar var. Artık globalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Sizin kuşağınızdan çok umutluyum' ifadelerini kullandı.

'BURAYI BİR ANTRENMAN SAHASI OLARAK GÖRÜN'

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın da dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek kolektif çalışmanın önemine değindi. Gençlerin kendilerine güven duymasının altını çizen Aydın, 'Burayı bir antrenman sahası gibi görmek lazım. Deneyin, keşfedin. Birlikte öğrenelim, birlikte başaralım ve daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edelim' diye konuştu.

YENİ EŞ BAŞKANLAR GÖREVİ DEVRALDI

Konuşmaların ardından Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 2023-2025 dönemi faaliyet raporu, önceki dönem eş başkanları Çağrı Önal ve Yağmur Akın tarafından okundu. Başkan Şadi Özdemir, emekleri için Önal ve Akın'a teşekkür belgesi takdim etti.

Genel kurulun sonunda yapılan seçimle Ömer Faruk Söker ve Elif Varol, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yeni dönem eş başkanları olarak belirlendi. Görevi devralan Söker ve Varol, geçmiş dönem başkanlarına teşekkür ederek, yeni dönemde birliktelik ve aile anlayışıyla hizmet edeceklerini belirttiler.