Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Ligi Play-Off turu erteleme maçında konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 44-35 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Ligi Play-Off Turu 3'üncü hafta erteleme maçında, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelede etkili bir performans sergileyen Bursa temsilcisi, parkeden 44-3'lik skorla galip ayrılarak Play-Off turundaki ikinci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Emre Karagöz ile Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da tribünden takip ederek takımı yalnız bırakmadı.

Maçın ilk devresi her iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. Hücum fırsatlarını iyi değerlendiren Nilüfer Belediyespor, soyunma odasına 22-20 önde girmeyi başardı.

İkinci devrede de oyundaki üstünlüğünü koruyan ekip, bu devreyi de 22-15 üstün kapatarak sahadan 9 sayı farkla, 44-35 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Play-Off turundaki ikinci galibiyetini alan Nilüfer Belediyespor, bir sonraki maçında 11 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Üçevler Spor Salonu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.