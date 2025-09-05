Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Akçalar İncir Festivali, bu yıl 11'inci kez kapılarını açıyor. 14 Eylül Pazar günü Akçalar Göl Kıyısı'nda gerçekleştirilecek festival, incir üreticileri ile vatandaşları bir araya getirecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Bursa ve Nilüfer’in en önemli tarımsal değerlerinden biri olan, Avrupa Birliği tescilli Bursa siyah incirini tanıtmak ve üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği Akçalar İncir Festivali, bu yıl 11’inci kez düzenleniyor.

14 Eylül Pazar günü Akçalar Göl Kıyısı’nın doğal güzelliği eşliğinde gerçekleştirilecek festival hem damaklara hitap edecek, hem de eğlenceli anlara sahne olacak.

Festivalde, bölgenin en kaliteli incirlerinin seçileceği “En İyi İncir Yetiştirici Yarışması” ve incirin başrolde olduğu yaratıcı tariflerin yarışacağı “İncirli Lezzetler Yemek Yarışması” düzenlenecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar atölyelerde, hem eğlenceli vakit geçirecekler.

Nilüfer Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi ve Nilüfer Roman Orkestrası’nın konserinin de yer alacağı festivalin kapanışı, Retrobüs grubunun konseriyle yapılacak.

