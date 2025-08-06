Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı iddia edilen kararla 110 köydeki öğrencilerin taşımalı eğitimi sekteye uğruyor. Yol ücreti ve yemek desteği iptal edilerek fırsat eşitliği tartışması alevlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı iddia edilen karar, 110 köydeki binlerce öğrenciyi doğrudan etkiliyor.

Taşımalı eğitim sisteminde yol ücreti ve yemek desteği gibi temel hakların iptal edilmesi, maddi imkânsızlık içindeki öğrencilerin eğitimden kopma riskini artırdı.

Bu durum, kırsal ailelerin çaresizliğini derinleştirirken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmemesi tepkilere yol açtı. Konu, “eğitim rezaleti” ve “vicdan testi” olarak nitelendirildi.

Umuda Yürüyüş Partisi Genel Başkan Yardımcısı İrfan Özen, konuyla ilgili sert bir çıkış yaparak, “Köy çocuklarını yok sayan, eğitime ulaşamayan binlerce öğrenciyi görmezden gelen zihniyete karşı meydanlarda hesap soracağız!” dedi. Özen, iktidarın sessizliğini “bilinçli bir göz yumma” olarak tanımladı ve sosyal devlet ilkesinin ihlal edildiğini savundu.

Taşımalı eğitimin kaldırılmasıyla çocukların karanlığa mahkûm olacağı belirtilirken, yerel yöneticilerin ve iktidarın tutumunu eleştiren Özen, “Eğitim lütuf değil, haktır!” diyerek halkı bu aymazlığa karşı mücadele etmeye çağırdı.