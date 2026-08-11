Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki görevine hazırlanıyor. Filyos Limanı'ndaki çalışmalarda 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi, dev vinç operasyonuyla platforma başarıyla monte edildi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için Filyos Limanı'nda sürdürülen hazırlıklarda önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

Platformun kritik güvenlik sistemlerinden biri olan Alev Kulesi, dev vinçlerle gerçekleştirilen operasyonun ardından başarıyla yerine yerleştirildi. Yaklaşık 96 metre yüksekliğindeki ve 260 ton ağırlığındaki kule, acil durumlarda açığa çıkabilecek hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde tahliye edilmesini ve kontrollü biçimde yakılmasını sağlayacak.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu olarak görev yapacak Osman Gazi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başlamasıyla günlük doğal gaz üretiminin 9,5 milyon metreküpten yaklaşık 20 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz'den çıkarılan yerli kaynaklarla karşılanması hedefleniyor. Platformun hazırlıkları Filyos Limanı'nda sürerken, daha önce de doğal gaz akışının sürekliliğini sağlayacak 2 bin 500 tonluk MEG modülü Osman Gazi'ye entegre edilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada Osman Gazi'nin görevine başlaması için geri sayımın sürdüğünü belirtmişti.

Osman Gazi'nin devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılması ve yaklaşık 8 milyon hanenin ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.