Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, ilçedeki hayvan rehabilitasyon merkezine yönelik kundaklama saldırısını 'kamu düzenine açık saldırı' olarak nitelendirdi.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Yenice Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen kundaklama saldırısına sert tepki gösterdi.

Başkan Erdem, saldırının yalnızca bir tesise değil, doğrudan devlete, kamu otoritesine ve toplumun ortak değerlerine yönelik olduğunu belirterek, 'Bu merkez sokak hayvanları için bir merhamet kapısıydı. Kamu kaynaklarıyla hayata geçirilen bu yatırımın hedef alınması, devletin hizmet anlayışına meydan okumaktır' dedi.

Saldırının sıradan bir olay olmadığını vurgulayan Erdem, bunun kamu yatırımlarına karşı sistematik bir yaklaşımın parçası olabileceğini ifade ederek, 'Toplumu kışkırtarak devlet ile millet arasına nifak sokmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız' diye konuştu. Güvenlik birimlerinin olayla ilgili kapsamlı çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Erdem, saldırının failleri ve azmettiricilerinin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. 'Devlet malına zarar vermek, milletin hakkına girmektir. Bu saldırı, sadece bir tesisi değil, toplumun huzurunu hedef almıştır' ifadelerini kullandı.

Hayvan hakları ve kamu hizmetleri konusunda kararlılık mesajı veren Başkan Erdem, 'Hiç kimse provokasyonlarla bizi hizmet etmekten alıkoyamaz. Bu şehri tüm canlılarıyla birlikte yaşanabilir kılma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz' dedi.