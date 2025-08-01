Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsal mahallelerinden Çayönü ve Emirleryenicesi muhtarlıkları, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yangından zarar gören çiftçilere iki tır saman yardımında bulundu.BURSA (İGFA) - Mudanya Muhtarlar Derneği, Bilecik’te yaşanan orman yangınından etkilenen çiftçilere destek olmak amacıyla anlamlı bir yardım kampanyası düzenledi.

Bilecik Valiliği ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, Çayönü Mahalle Muhtarı Osman Çevdir ile Emirleryenicesi Mahalle Muhtarı Cengiz Uluç'un öncülüğünde, yangında samanları zarar gören Kaşıkçı ve Selçik Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem ihtiyacını karşılamak amacıyla saman yardımı yapıldı. 2 yardım tırıyla bölgeye taşınan malzemeler, Osmaneli ilçesindeki köylere teslim edildi.

Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Çağrışan Muhtarı Ahmet Gün, kampanyaya destek veren komşularına teşekkür ederek, “Yaptıkları yardımları Rabbim’in kabul etmesini diliyorum” dedi.

Öte yandan Gün ve beraberindeki Mudanyalı muhtarlar, ziyaret kapsamında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i de makamında ziyaret ederek, yardım süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mudanyalı muhtarların duyarlılığına teşekkür eden Vali Sözer, Mudanyalı muhtarların yardımının bölgedeki çiftçilerin yaralarını sarmak adına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Hatırlanacağı gibi, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, daha önce Selçik Köyü’nde yaptığı incelemede, yangında can kaybı yaşanmamasını sevindirici bulmuş ve devlet olarak vatandaşların yanında olduklarını belirtmişti. Yangında tarım arazileri ve bazı yapıların dış cephelerinde hasar meydana gelmişti.