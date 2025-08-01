Mersin’in turizm, ticaret ve kültür potansiyelini güçlendirecek Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi’nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin finansal kapanış törenini gerçekleştirildi. 52 kilometrelik otoyol, 2,5 saatlik seyahat süresini 18 dakikaya indirecek ve yıllık 2,2 milyar TL tasarruf sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da düzenlenen törenle Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi’nin Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin finansal kapanışını gerçekleştirdi.

The Ankara Otel’de yapılan törende konuşan Bakan Uraloğlu, projenin Mersin’in trafik sorununu çözeceğini ve bölgenin turizm ile ticaret potansiyelini artıracağını vurguladı.

Toplam 52 kilometre uzunluğundaki projenin 41 kilometre 3 gidiş-3 geliş (6 şeritli) ana gövde ve 11 kilometre 2 gidiş-2 geliş (4 şeritli) bağlantı yolundan olutuğunu belirten VProje kapsamında 6 kavşak, 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel, 1647 metre uzunluğunda 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçit, 34 alt geçit, 74 menfez, 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezi inşa ediliyor.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1951213798175519094

Bakan Uraloğlu, otoyolun Mersin’i Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’na bağlayarak kesintisiz, yüksek standartlı ve güvenli bir ulaşım sağlayacağını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 2,5 saatten 18 dakikaya düşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Zamandan 1,9 milyar TL, akaryakıttan 300 milyon TL olmak üzere toplam 2,2 milyar TL tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu da yıllık 17 bin ton azalacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Mersin’in Akkuyu Nükleer Santralı, ikinci büyük modern limanı, serbest bölgesi ve Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ulaşım, enerji ve ticaretin gözde merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun, D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin devlet yolundaki transit trafiği şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına entegre edeceğini ifade etti.

Proje, akıllı ulaşım sistemleriyle donatılarak 7/24 güvenli hizmet verecek.

Çeşmeli-Kızkalesi kesimi, 3 yıl içinde tamamlanarak 2027’den önce hizmete açılacak